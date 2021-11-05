Отправку миссии Crew-3 на МКС перенесли как минимум на 8 ноября

Отправку третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) решили отложить еще на два дня. В NASA сообщили, что причиной всему — неблагоприятный прогноз погоды.

Сначала старт корабля перенесли на 6 ноября, к этому привели некие проблемы со здоровьем у одного из членов экипажа. Теперь же запуск состоится самое раннее — 8 ноября. «Самая ранняя возможность для запуска миссии Crew-3 будет 8 ноября в 21:51 по времени Восточного побережья США (05:51 мск 9 ноября). NASA и SpaceX отказались от возможности запуска 6 и 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении NASA.

По прогнозам синоптиков, есть вероятность только в 40%, что погода в районе запуска в штате Флорида будет способствовать запуску миссии в субботу, 6 ноября. В эти дни ожидаются сильные порывы ветра и повышенная облачность.

Днем ранее, 7 ноября, ожидается возвращение с МКС на Землю второго экипажа Crew Dragon. На его борту будут находиться астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Изначально запуск третьего корабля планировался на 30 октября. Резервной датой назначили 31 октября, но с тех пор страт пришлось несколько раз переносить.