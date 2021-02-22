Астероид размером со стадион приблизится к Земле в понедельник

В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид размером со стадион. Информация об этом появилась на сайте научно-исследовательского центра НАСА JPL.

Ученые рассчитали, что астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров.

Кроме того, в понедельник мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра — ближайшее расстояние 5,6 миллиона километров и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет на расстоянии 6,9 миллиона километров.

Накануне мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1. Они имеют диаметр 10 и 61 метр соответственно.

Астроном и научный руководитель Школы астрономии Павла Скрипниченко рассказал ранее, что в марте этого года к Земле приблизится огромный астероид размером от 500 метров до километра. Но опасности для людей он не предоставляет. Вероятность того, что он столкнется с нашей планетой, равна нулю. Эксперт отметил, что самые опасные объекты в астероидно-кометной области еще не открыты.