Астероид 4660 Nereus пошел на сближение с Землей. Он действительно опасный?

Астероид 4660 Nereus, приближающийся к Земле, называют потенциально опасным, поскольку он способен подлетать к планете ближе чем на 0,05 астрономической единицы. Это в 20 раз ближе, чем от Земли до Солнца, пояснил в беседе с «360» астроном Денис Денисенко.

Астрономическая единица — это 150 миллионов километров, среднее расстояние от Земли от Солнца.

«Это такой формальный порог, который придумали, чтобы следить за такими астероидами», — объяснил Денисенко.

В этом году действительно будет одно из «благоприятных» сближений астероида 4660 Nereus с Землей. Благоприятным он будет для наблюдателей астероидов, потому что он очень редко подлетает так близко.

«Астероид приблизится к Земле примерно до четырех миллионов километров. Это совершенно не опасно для Земли, это в 10 раз дальше, чем от Земли до Луны. Никакого возможного столкновения ни с Землей, ни с Луной ни в этом году, ни в ближайшие 100 лет от этого астероида не произойдет», — рассказал ученый.

Сближение 4660 Nereus с Землей никак не отразится на людях, кроме любителей астрономии и профессионалов, которые отслеживают его орбиту. Можно будет чуть-чуть уточнить его движение в Солнечной системе, однако это и без того хорошо известно, отметил Денисенко.

«Этот же астероид в 2060 году подлетит существенно ближе к Земле, чем сейчас. Так что это далеко не самое рекордное сближение. Когда люди слышат „потенциально опасный астероид“, в основном все делают упор на слово „опасный“, но ключевое слово здесь — „потенциально опасный“», — пояснил Денисенко.

Ранее в NASA сообщили, что 330-метровый астероид 4660 Nereus приблизится к Земле 11 декабря.