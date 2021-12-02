NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

В NASA заявили, что к Земле приближается опасный астероид. При этом на нем большие запасы полезных ископаемых, написал ТАСС.

NASA установило, что 11 декабря примерно 330-метровый астероид под названием 4660 Nereus приблизится к Земле. Из-за изначальной близости к планете он является потенциально опасным для нее.

4660 Nereus совершает полный оборот вокруг Солнца за 664 дня и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы — открытого в 1932 году астероида Аполлон. Астероид имеет яйцееобазную форму, сопоставимую, по мнению американских СМИ, с Эйфелевой башней.

Его неоднократно предлагали как цел для космической миссии. В том числе за счет возможных богатых запасов никеля, железа и кобальта.

Ранее NASA испытало новую систему защиты Земли от астероидов. С помощью ракеты-носителя Falcon 9 в космос отправили зонд DART. Столкновение зонда с Дидимом произойдет осенью 2022 года. Объекты врежутся друг в друга на скорости 24 тысячи километров в час. Ученые не собираются уничтожать астероид, а хотят изменить траекторию его полета.