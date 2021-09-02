Археологи нашли артефакты Хазарского каганата

Археологи обнаружили артефакты средневекового государства в селе Бараний Бугор под Астраханью. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на руководителя экспедиции Дамира Соловьева.

По данным радиостанции «Говорит Москва», археологи использовали при раскопках книгу Льва Гумилева «Открытие Хазарии». В ней рассказывается о месте в районе этого села, где были найдены керамика, монеты, фрагменты посуды, древние византийские кирпичи.

Артефакты времен Хазарского каганата в таких количествах найдены впервые. По версии ученых, подземное государства превышает границы села минимум на полтора километра.

В раскопках также приняли участие ученые МГУ и Донецкого республиканского археологического музея.

Ранее египетские археологи нашли в Западной пустыне Египта (район Сахары) череп древнего четырехлапого кита. Он жил около 43 миллионов лет назад. По форме голова кита напоминает голову древнеегипетского бога Анубиса, поэтому вид окрестили Phiomicetus Anubis. Он относится к самому первому виду полуводных китов.