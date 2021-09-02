Археологи нашли останки древнего земноводного кита

Египетские археологи нашли в Западной пустыне Египта (район Сахары) череп древнего четырехлапого кита. Он жил около 43 миллионов лет назад, написало ИА Nation News со ссылкой на научный журнал Proceedings of the Royal Society.

По форме голова кита напоминает голову древнеегипетского бога Анубиса, поэтому вид окрестили Phiomicetus Anubis.

Он относится к самому первому виду полуводных китов. Имея лапы, эти животные могли передвигаться как по воде, так и по суше. Вес животного составлял около 600 килограммов. Они были хищниками и охотились на крокодилов и мелких млекопитающих. Первые особи появились в Южной Азии около 50 миллионов лет назад.

Ранее российские археологи нашли возле города Котельнич останки черепа и челюстей древнего ящера — парейазавра, который жил на Земле около 260 миллионов лет назад. Своими глазами увидеть остатки древнего животного можно в кировском палеонтологическом музее.