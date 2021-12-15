Американский космический зонд впервые «коснулся» Солнца

Автоматическая станция имени Юджина Паркера впервые прошла через корону Солнца, которая является одним из слоев атмосферы звезды. Автомат произвел замеры магнитных полей и образцов частиц. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Температура в короне Солнца достигает от 500 тысяч кельвинов (около 500 тысяч градусов по Цельсию) до нескольких миллионов кельвинов. В NASA заявили, что нынешнее «соприкосновение» является знаковым моментом для изучения звезды и по-настоящему «замечательным достижением».

Станция имени Юджина Паркера была запущена в августе 2018 года. Уже в конце октября она побила рекорд приближения к Солнцу, который был установлен американо-немецким аппаратом Helios 2.

Стоимость станции составляет около 1,5 миллиарда долларов, на ней размещены четыре комплекта научных инструментов, защищенных оболочкой из углепластика толщиной более 11 сантиметров. Такая оболочка позволяет выдержать нагрев до 1,4 тысячи градусов Цельсия.

По расчетам NASA, станция позволит внести фундаментальный вклад в понимание причин нагревания солнечной короны и возникновения солнечного ветра.

Зонд назван в честь американского астрофизика Юджина Паркера, которому летом исполнилось 94 года. О является одним из первых в мире ученых, которые начали исследовать солнечный ветер.

Ранее NASА предупредило о том, что опасный астероид 4660 Nereus в декабре сблизится с Землей.