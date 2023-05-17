Здоровье 17 мая 2023, 17:48 Врач Раменский: правильное питание снизит риски развития инсульта

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Кровоизлияние в мозг провоцируют вредные привычки, высокий уровень холестерина в крови и малоподвижный образ жизни. Об этом рассказал терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также причиной развития инсульта становятся сахарный диабет и артериальная гипертензия. Предотвратить риски возникновения болезни можно благодаря правильному питанию и умеренной физической активности, добавил врач.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», профилактикой инсульта станут регулярные медицинские осмотры.