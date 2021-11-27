ВОЗ заявила, что ПЦР-тесты способны выявить «омикрон»-штамм коронавируса

ПЦР-тесты могут распознавать новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ уточнили, что по данным, полученным от нескольких лабораторий, один из широко используемых ПЦР-тестов не может выявить один из целевых генов, поэтому такое исследование может применяться как маркер присутствия штамма «омикрон», сообщил ТАСС.

Эксперты организации подчеркнули, что такой подход эта мутация коронавируса выявлялся быстрее, чем это при тестировании во время предыдущих вспышек COVID-19. По мнению ВОЗ, это может говорить о том, что у «омикрона» есть преимущество в плане роста.

Также специалисты рекомендовали ВОЗ включить этот штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. К ней ранее уже были отнесены штаммы «альфа», «бета», гамма» и «дельта».

Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке. Он содержит в себе сразу 32 мутации и является более заразным, чем «дельта».