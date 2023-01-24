Наука 24 января 2023, 17:21 Айсберг размером с Петербург откололся от ледника в Антарктиде Британская антарктическая служба сообщила об отколовшемся айсберге размером с Лондон

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Британские исследователи станции Halley VI зафиксировали отделение гигантского айсберга от ледника Бранта в Антарктиде. Об этом сообщил Science Alert. Площадь айсберга почти равна территории Санкт-Петербурга или Лондона.

«Айсберг площадью 1550 квадратных километров отделился от шельфового ледника Брант толщиной 150 метров спустя десятилетие после того, как ученые впервые заметили массивные трещины на шельфе», — отмечается в сообщении.

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По словам гляциолога Доминика Ходжсона, это естественный процесс, и он не связан с глобальным потеплением. Ученые продолжают вести наблюдение и следующие данные по леднику соберут в начале февраля, говорится в публикации.

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Ученые также отметили, что аналогичное впечатляющее отделение с участием айсберга площадью 1270 квадратных километров произошло около года назад.

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