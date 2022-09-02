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Ученые впервые сняли в высоком качестве затонувший «Титаник»

Ученые OceanGate Expeditions сняли затонувший «Титаник» в высоком качестве

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Ученые спустились на дно Атлантического океана, чтобы в качестве 8К снять затонувший «Титаник». Видео опубликовала компания OceanGate Expeditions.

Команда погрузилась на четыре тысячи метров к месту крушения лайнера. На кадрах можно очень хорошо рассмотреть его нос, огромную якорную цепь и левый якорь.

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«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Катастрофа произошла из-за столкновения лайнера с айсбергом в ледяных водах Северной Атлантики.

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На борту находились более 22 000 человек. В результате трагедии погибли от 1495 до 1635 пассажиров.

«Титаник» построили на верфи Harland & Wolff  в Великобритании. Он должен был доставить пассажиров из Саутгемптона в Нью-Йорк.

Ученые

История

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