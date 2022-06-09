Звезды спорта выступят на праздновании юбилея СК «Легенда» в Домодедове

В городе Домодедово отметят пятилетие спортивного комплекса «Легенда» и Хоккейной академии Вячеслава Фетисова. Празднование состоится 11 июня. На мероприятии выступят звезды российского спорта, а его кульминацией станет хоккейный матч между местными командами.

День рождения комплекса запомнится жителям Подмосковья показательными выступлениями именитых фигуристов. Свое мастерство продемонстрируют Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Владимир Литвинцев, Аделина Сотникова, Роман Савосин, Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым, Александра Степанова и Иван Букин, а также воспитанники школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой. Вести мероприятие будет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Пловцов порадует мастер-класс от двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, который состоится в бассейне комплекса, а завершится празднование матчем между «Хоккейной академией Фетисова» и СК «Легенда». На мероприятии будут присутствовать почетные гости: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, Сенатор Российской Федерации от Московской области Александр Двойных, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и другие.

Отмечать пятилетие комплекса начнут в 15:00, а завершающий матч состоится в 16:30.