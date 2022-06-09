facebook_pixel
    09 июня 2022, 14:53

    Звезды спорта выступят на праздновании юбилея СК «Легенда» в Домодедове

    Александра Перепечаева

    В городе Домодедово отметят пятилетие спортивного комплекса «Легенда» и Хоккейной академии Вячеслава Фетисова. Празднование состоится 11 июня. На мероприятии выступят звезды российского спорта, а его кульминацией станет хоккейный матч между местными командами.

    Звезды спорта выступят на праздновании юбилея СК «Легенда» в Домодедове

    День рождения комплекса запомнится жителям Подмосковья показательными выступлениями именитых фигуристов. Свое мастерство продемонстрируют Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Владимир Литвинцев, Аделина Сотникова, Роман Савосин, Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым, Александра Степанова и Иван Букин, а также воспитанники школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой. Вести мероприятие будет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

    Пловцов порадует мастер-класс от двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, который состоится в бассейне комплекса, а завершится празднование матчем между «Хоккейной академией Фетисова» и СК «Легенда». На мероприятии будут присутствовать почетные гости: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, Сенатор Российской Федерации от Московской области Александр Двойных, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и другие.

    Отмечать пятилетие комплекса начнут в 15:00, а завершающий матч состоится в 16:30.