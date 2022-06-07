Звезды российского футбола сыграют с жителями Красногорска в рамках программы «Выходи во двор»

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с января 2022 года.

Матч-открытие летней серии игр проекта состоялся 4 июня в Можайске, на поле школы «Гармония», и собрал более двух тысяч зрителей.

В Красногорске на поле в составе команды легенд выйдут Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов и Василий Иванов. В роли главного тренера команды выступит Валерий Гладилин.

Комментировать игру будут телеведущий и комментатор Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Встреча начнется с общей тренировки со звездами футбола. Она будет состоять из мастер-классов и мини-игр в формате пять на пять с участием именитых футболистов и воспитанников местной футбольной школы.

Ключевым событием спортивного праздника станет гала-матч между сборной жителей городского округа и звездными футболистами.

Источник фото: телеканал «360»

После Красногорска звезды отечественного футбола сыграют с жителями Орехово-Зуева 18 июня, затем матч пройдет в Наро-Фоминске — 25 июня и в Балашихе — 2 июля.