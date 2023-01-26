Подмосковье 26 января 2023, 09:46 Звезды хоккея сыграют матч с любительскими командами в Солнечногорске 28 января

Читать 360tv в

Очередной матч серии «Выходи во двор» пройдет в Солнечногорске. Там на льду встретятся любительские команды и легенды хоккейного спорта. Игра состоится 28 января.

В команду легенд войдут Валерий Каменский, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Алексей Жамнови и Андрей Коваленко. Их капитаном станет Вячеслав Фетисов. Комментатором игры будет спортивный журналист Олег Жолобов. Кроме того, на лед выйдет команда блогеров в составе Ярослава Кузьмичева, Константина Рякина, Артура Латыпова, Максима Воронова и Романа Лапина. Для жителей также проведут мастер-классы.

Реклама

Игра станет пятой в новом сезоне проекта. С декабря ни одна любительская команда не смогла обыграть профессионалов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».