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    20 июля 2022, 13:13

    Звезды футбола сыграют с дворовыми командами в Люберцах 23 июля

    Александра Перепечаева

    Стадион Инженерно-технологического лицея в Люберцах станет площадкой седьмого матча летней серии проекта «Выходи во двор». Любительские команды округа смогут сразиться во владении мячом со звездами футбола 23 июля.

    Звезды футбола сыграют с дворовыми командами в Люберцах 23 июля

    Участниками мероприятия станут спортсмены Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. Главный тренер команды — Валерий Гладилин.

    Гости начнут собираться на площадке в 10:00, а в 11:00 начнутся мастер-классы и мини-игры. Воспитанники спортивных школ смогут пообщаться с кумирами и получить автографы. Гала-матч стартует в 12:00.

    Матчи прошли уже в шести округах, но ни одна команда не смогла одержать победу над звездной командой. Впереди еще шесть игр: в Королеве, Дмитрове, Мытищах, Звенигороде, Богородском и Ленинском округе.

    Стадион Инженерно-технологического лицея стал первым объектом, реализованным по проекту «Открытый школьный стадион». Посещать его могут все жители Люберец.

    Звезды футбола сыграют с дворовыми командами в Люберцах 23 июля | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Выходи во двор» — проект, созданный по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он призвал популяризировать спорт среди жителей Подмосковья. Звездные матчи посетили уже более 16,5 тысячи человек.