Звезды футбола сыграют с дворовыми командами в Люберцах 23 июля

Стадион Инженерно-технологического лицея в Люберцах станет площадкой седьмого матча летней серии проекта «Выходи во двор». Любительские команды округа смогут сразиться во владении мячом со звездами футбола 23 июля.

Участниками мероприятия станут спортсмены Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. Главный тренер команды — Валерий Гладилин.

Гости начнут собираться на площадке в 10:00, а в 11:00 начнутся мастер-классы и мини-игры. Воспитанники спортивных школ смогут пообщаться с кумирами и получить автографы. Гала-матч стартует в 12:00.

Матчи прошли уже в шести округах, но ни одна команда не смогла одержать победу над звездной командой. Впереди еще шесть игр: в Королеве, Дмитрове, Мытищах, Звенигороде, Богородском и Ленинском округе.

Стадион Инженерно-технологического лицея стал первым объектом, реализованным по проекту «Открытый школьный стадион». Посещать его могут все жители Люберец.

Источник фото: телеканал «360»

«Выходи во двор» — проект, созданный по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он призвал популяризировать спорт среди жителей Подмосковья. Звездные матчи посетили уже более 16,5 тысячи человек.