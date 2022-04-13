Звенигородские школьники собрали подарки для детей из Донбасса

Школьники из Звенигорода подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР. Сотни ребят не остались в стороне и принесли вещи — от продуктов до открыток.

«Мы с мамой решили помочь и собрали мои игрушки, чтобы они отвлеклись от этой ужасной истории», — делится школьница Эвелина Нетреба.

Материальная помощь важна, но и без моральной не обойтись. В коробки ребята положили рисунки и записки со словами поддержки. Подарки от чистого сердца получились увесистыми.

«Мы постоянно собираем, это не разовая акция, две недели назад было вывезено четыре машины», — сказала директор МБОУ школы «Квантум» Оксана Кляпка.

Коробки с надписями «Доброе дело» уже отправили по назначению. На этом помощь не закончится — прямо сейчас формируется очередной гуманитарный конвой. Ребята призывают всех школьников Подмосковья присоединиться к помощи и вместе делать добро.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в регионе с конца февраля собрали порядка 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса.