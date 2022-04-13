Многодетная мать из Мытищ помогла приехавшим в Подмосковье беженцам

У жительницы Мытищ Татьяны Альмухаметовой — пятеро детей. Самой младшей всего год и три месяца, тем не менее женщина не осталась в стороне и делает все возможное, чтобы оказывать помощь беженцам с Донбасса.

Татьяна регулярно собирает наборы из продуктов и вещей первой необходимости для беженцев с востока Украины. Все происходящее для женщины стало шоком. Оказывается, до 2021 года Татьяна сама жила в Луганске.

Кроме собственной помощи, Альмухаметова создала домовой чат и попросила откликнуться неравнодушных. Такие нашлись и понесли вещи, продукты, стали переводить беженцам деньги на карточку.

«Сейчас вот мы конкретно помогаем двойняшкам, тоже опять в чате. Помогите — вот такая ситуация, родились дети, в подвале роддома. И просто папаша, я б его убила бы — бросил их! Прям сразу. Двойняшки… Как бросить детей в таком положении. И сразу я моментом вещи попросила», — делится Татьяна.

Дома у Альмухаметовых — настоящий перевалочный пункт помощи для беженцев с Донбасса.

Как женщина все успевает, непонятно — муж постоянно на работе, старшие сын и дочь учатся. Правда, помогает бабушка — ее перевезли из Луганска еще в 2014 году, но живет она в Воронежской области. В Мытищи приезжает помочь по первому зову.

Так как маленькая Рая от мамы никуда, то на рынок, за продуктами для беженцев отправляется вместе с ней. Здесь эту пару все уже хорошо знают.

Многие продавцы, узнав, для кого покупает продукты Татьяна, предлагают сами многие товары бесплатно.

Вот так, с миру по нитке — а в результате получилось одно большое дело. Татьяна уверена — отзывчивых людей много. Надо им просто показать пример, как легко делать добро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с конца февраля собрали 800 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.