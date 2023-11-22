Подмосковье 22 ноября 2023, 16:10 Зубочистку вытащили из мочевого пузыря пациента больницы в Пушкино Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина 32 лет обратился в Пушкинскую больницу с жалобами на кровь в моче, частые позывы к мочеиспусканию и боль. В стационаре провели обследование и выяснили, что причиной дискомфорта является инородное тело в мочевом пузыре.

«На цистоскопии — вид эндоскопии, когда осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря производится через мочеиспускательный канал, — обнаружили небольшой камень. Подробили его, и показалась… зубочистка. Мы вытащили ее через мочевыводящие пути», — рассказал врач-уролог высшей квалификационной категории Федор Бабенко.

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Если бы зубочистка осталась в мочевом пузыре, это продлило бы мучения пациента. Кроме того, могла возникнуть перфорация органа.

Сразу после удаления зубочистки мужчина стал чувствовать себя намного лучше — его мучения закончились. Сейчас пациент уже выписан из больницы.

Поиск и привлечение врачей — задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

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