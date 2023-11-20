Важное 20 ноября 2023, 13:47 Андрей Воробьев поставил задачу усилить привлечение и поддержку медработников в Подмосковье

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Поиск и привлечение врачей — задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Ключевое — это результаты, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Он поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

В регионе наблюдается положительный баланс между принятыми и выбывшими врачами. С начала года — плюс 121 медицинский работник.

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Больше всего прибыло кардиологов, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, участковых педиатров.

На заседании правительства глава Подмосковья поставил задачу продолжить активную кампанию по привлечению медицинских специалистов.

«Лучшая моя рекомендация вам и главам городских округов — уже сейчас задуматься, какие мероприятия можно предложить, чтобы и удержать лучших врачей, и вести постоянный результативный поиск. „Я ищу“ — это неудовлетворительный ответ. Наша задача — конкретные результаты на каждой территории», — отметил Андрей Воробьев.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что еще в середине года был отрицательный баланс: отток кадров в первичном звене стал больше, чем приток.

Но к 1 ноября мы вышли на положительный баланс. Мы значительно сократили потребность во врачах УЗИ и кардиологах: 35 человек пришли в этом году. Светлана Стригункова

Наиболее дефицитными специальностями, по ее словам, остаются терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, травматолог, кардиолог, онколог и оториноларинголог.

«Много врачей приходит — это более двух тысяч, чуть меньше уходит. Если смотреть крупные округа, то наибольший прирост кадров у нас в Одинцове, Мытищах, Красногорске», — уточнила Стригункова.

Самая популярная мера поддержки врачей — компенсация аренды жилья. Сейчас ей пользуются более 10 тысяч человек.

«В 2022 году на эту меру пришли 1,8 тысячи человек, а сейчас, за 10 месяцев, — 1,6 тысячи», — подчеркнула она.

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