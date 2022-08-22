Зоотехник из Подмосковья вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе

Сотрудница «Опытной станции „Пойма“» (округ Луховицы) Ольга Шестакова заняла третье место на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Финал проходил с 15 по 19 августа в Республике Удмуртия.

«В соревновании приняли участие 96 специалистов по искусственному осеменению крупного рогатого скота из 60 регионов нашей страны», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Благодаря своим знаниям и многолетнему опыту, Ольга Шестакова в жесткой конкуренции сумела пробиться в топ-3. Также в конкурсе приняли участие два других представителя Подмосковья — Ольга Шишкина из ООО «Дубна Плюс» и Виктория Коломенская из АО «Агрофирма Сосновка». Участники прошли четыре этапа конкурса, которые включали демонстрацию теоретических знаний, ведение отчетности за последние два года и практическую часть — работу в лаборатории и обследование коровы. Работу оценивал судейский коллектив из 76 специалистов, в составе которого был заместитель начальника Управления развития отраслей сельского хозяйства Алексей Коротков и профильные специалисты.

Ранее шесть городов Подмосковья выиграли на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Губернатор Андрей Воробьев назвал эту победу заслугой не только архитекторов, но и жителей региона.