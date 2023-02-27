Подмосковье 27 февраля 2023, 14:41 Зоны для прогулок и фристайла появятся в экстрим-парке в Дзержинском

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Концепцию и финансовый план благоустройства экстрим-парка в Дзержинском представили публике около двух лет назад, однако строительство не началось. По словам руководителя проекта Дениса Борисова, для начала необходимо получить юридическое обоснование законности размещения объекта. При этом инвесторы уже готовы приступить к работам.

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«В настоящий момент у проекта просчитана финансовая схема, определены требуемый объем инвестиций и сроки окупаемости. Проект инвесторам интересен, и нам все еще готовы предоставить 2,5 миллиарда рублей для его воплощения», — сказал он.

Парк можно будет использовать для занятий спортом круглый год. Там также создадут инфраструктуру для проведения мероприятий, в том числе концертов. Для семейного отдыха организуют прогулочные зоны. Кроме того, в парке появятся термокомплекс и реабилитационный центр. По словам Борисова, проект гармонично вписывается в городскую среду. Он станет локомотивом для развития туристического и спортивного направлений округа, а также создаст новые рабочие места.

«Тем не менее мы не останавливаемся в развитии. В январе мы открыли новый склон — организовали оригинальную фристайл-зону, состоящую из трех секций. В Москве осталось очень мало подобных трасс. Поскольку это направление некоммерческое, а чисто спортивное, то существует стойкая тенденция к их закрытию», — отметил он.

Специалист по подготовке трасс Алексей Хворостов рассказал, что фристайл-зона будет иметь сложность, доступную для новичков.

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