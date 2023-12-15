Подмосковье 15 декабря 2023, 16:39 Зону отдыха на Южном озере в Черноголовке благоустроят Дарья Московцева

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В Черноголовке благоустроят зону отдыха Южного озера. Его искусственно создали на месте песчаного карьера.

Работы по благоустройству проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На берегу озера появятся прогулочная, пляжная и спортивная зоны.

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На последнем есть большое футбольное поле, его возвели в 2019 году. Арена занимает территорию площадью около двух гектаров, его размеры составили 170 на 170 метров, его покрывает искусственный газон.

В этой же зоне обустроили баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку с дренажной системой. Позднее рядом появится площадка для катания на роликовых коньках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.

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