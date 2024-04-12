Подмосковье 12 апреля 2024, 17:38 Зону для пикников и пляж обустроят у Алексеевского пруда в Балашихе в 2024 году Unsplash

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Территорию вокруг Алексеевского пруда благоустроят в Балашихе. Здесь появятся детские и спортивные площадки, велодорожки, тротуары, пляжная зона и место для пикников. Вокруг пруда проложат экологический маршрут.

Работы пройдут в несколько этапов. Начнут с Алексеевского лесопарка, отремонтируют музей «Царская охота» и интерактивную историческую экспозицию. Работы на объекте начнутся в июле.

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Проект для территории разработали национальный парк «Лосиный остров» и компания «Гранель».

Также место примечательно тем, что этот водоем любил Герой Советского союза Юрий Гагарин. На Алексеевском пруду он ловил рыбу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, о благоустройстве парков в Подмосковье.

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