Подмосковье 07 апреля 2024, 13:15 «Это востребовано». Андрей Воробьев — о благоустройстве парков в Подмосковье Воробьев: благоустройство парков позволяет жителям комфортно проводить время Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Запрос жителей и гостей Московской области на благоустройство парков, лесопарков и скверов очевиден. В таких зеленых зонах можно заниматься спортом, читать, отдыхать, участвовать в культурных событиях почти круглый год, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим запрос на парки, лесопарки, скверы, которые благоустраиваются. Буквально несколько недель назад мы дали старт федеральной президентской программе „Благоустройство малых городов“. У нас по этой программе уже 60 маленьких, но очень любимых жителями и нами городов благоустроено. Это скверы, парки, это Луховицы, Фрязино, Серебряные Пруды, Наро-Фоминск и другие города Подмосковья. Это очень важная программа, которая дополняется нашими усилиями», — отметил глава Подмосковья.

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Он добавил, что президент Владимир Путин поддержал возможность благоустройства лесопарков, где люди могут отдыхать, гулять, общаться, знакомиться, где есть простор для развития малого бизнеса.

«Каждый год мы прибавляем 10-12 таких парков — это больше 100 гектаров каждый парк. Также мы модернизируем наши старые парки, которые любят наши жители. Благоустройство — это то, что очень востребовано, то, что позволяет проводить весь год комфортно. <…> Можно поесть, почитать книгу, можно заниматься спортом», — добавил Андрей Воробьев.

В парках и лесопарках Московской области стараются проводить еще и культурные события: выставки, музыкальные конкурсы, а также самодеятельность для детей и взрослых, подчеркнул губернатор.

Ранее лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода (городской округ Истра) признали лучшим на первой всероссийской парковой премии в номинации «Парк года. Большие города».