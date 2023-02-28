Подмосковье 28 февраля 2023, 12:35 Зональный этап школьной лиги по тэг-регби начнется в Подмосковье 4 марта

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Зональный этап соревнований школьной спортивной лиги по тэг-регби начнется в Подмосковье 4 марта. В турнире поучаствуют девять команд девочек и 11 мальчиков из Серпухова, Чехова, Ступина, Коломны, Зарайска и других округов.

Школьная спортивная лига по тэг-регби появилась в Подмосковье в 2022 году. Соревнования пройдут в три этапа: муниципальный, зональный и региональный.

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Как рассказали в Минобразования региона, в муниципальном этапе приняли участие 236 команд из 33 округов региона.

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«Всего в марте состоится три зональные игры, на которых встретятся сильнейшие школьные команды по тег-регби Московской области», — добавили в министерстве.

В тэг-регби запрещены силовые приемы и контакты между игроками. Цель игры — сорвать ленту с пояса соперника, а не сделать захват, как в классической игре.

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