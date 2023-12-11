11 декабря 2023, 12:16
«Зона особого внимания». Воробьев — о борьбе с последствиями снегопада в Подмосковье
Губернатор Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в Подмосковье
Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.
«Кроме сезонных мероприятий, которые, безусловно, обращают на себя внимание, знаю, что и дорожный, транспортный блок, все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары, приоритезация — все это находится в зоне нашего особого внимания», — подчеркнул глава Подмосковья.
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Циклон, обрушившийся на регион, заставляет озаботиться выполнением этих задач «своевременно и качественно», добавил Воробьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении штата коммунальщиков и закупке дополнительной снегоуборочной техники в Московской области. Он отметил, что в регионе уже начали готовиться к возможным осадкам в праздничные дни. Губернатор Воробьев отметил, что Новый год, скорее всего, будет снежным.
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Андрей Воробьев
Снегопад
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