Подмосковье 11 декабря 2023, 12:16 «Зона особого внимания». Воробьев — о борьбе с последствиями снегопада в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в Подмосковье Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Кроме сезонных мероприятий, которые, безусловно, обращают на себя внимание, знаю, что и дорожный, транспортный блок, все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары, приоритезация — все это находится в зоне нашего особого внимания», — подчеркнул глава Подмосковья.

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Циклон, обрушившийся на регион, заставляет озаботиться выполнением этих задач «своевременно и качественно», добавил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении штата коммунальщиков и закупке дополнительной снегоуборочной техники в Московской области. Он отметил, что в регионе уже начали готовиться к возможным осадкам в праздничные дни. Губернатор Воробьев отметил, что Новый год, скорее всего, будет снежным.

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