Важное 04 декабря 2023, 17:15 Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме — Андрей Воробьев Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Пришедший в Подмосковье снежный циклон потребовал максимально мобилизовать коммунальные и дорожные службы, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Дополнительно закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для готовности к снежному Новому году.

«Мы стараемся максимально выдерживать большой и заметный снегопад, который, с одной стороны, радует. Скорее всего, Новый год будет снежным: и парки у нас работают, и прокаты — все это уже востребовано. Но дороги, тротуары — очень серьезный вызов. Машины работают в две-три смены», — сообщил губернатор.

Реклама

Уже активно идет подготовка к грядущим осадкам в праздничные дни: закупается техника для обслуживания дорог и дворов.

И мы вынуждены нанимать дополнительных людей, потому что больше восьми часов за рулем той или иной техники работать крайне нежелательно. У нас мобилизованы все. Андрей Воробьев

По его словам, в уборке снега задействовали тысячи человек и свыше 2180 коммунальных машин.

«Такой циклон заставляет мобилизовать все дорожные службы, коммунальные службы», — отметил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».