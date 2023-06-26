Подмосковье 26 июня 2023, 05:25 Золотые медалисты школ Воскресенска получили похвальные листы от главы округа

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Лучшие учебных заведений Воскресенка получили похвальные дипломы от главы округа Алексея Малкина. В 2023 году золотые медали получили 80 школьников, девять из них сдали экзамены на 100 баллов.

«Меня просто переполняет счастье, когда я получал результаты, это было вообще что-то с чем-то — я чуть ли не плакал. <…> Я буду поступать скорее всего в МГТУ имени Баумана на факультет машиностроения, я очень давно этим увлекаюсь и мне было легко определиться», — поделился выпускник лицея имени П. В. Стрельцова Михаил Шутов.

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Для этих юношей и девушек окончилась самая беззаботная пора в жизни — детство. Но впереди их ждет время студенчества и новые победы и достижения.

«Я хотел бы поблагодарить от всего сердца, во-первых, родителей за то, что воспитали таких прекрасных детей и педагогов, которые вложили всю свою душу, силы и знания в наших ребят. самое главное, самих ребят, которые достигли этих успехов», — добавил глава Воскресенска Алексей Малкин.

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