Подмосковье 07 июня 2023, 16:52 Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев: 800 дополнительных бюджетных мест появится в колледжах Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Работающим в Подмосковье предприятиям и компаниям необходимы новые молодые специалисты. В связи с этим в этом году в колледжах региона появятся дополнительные 800 бюджетных мест на самые востребованные специальности. Об этом в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сегодня востребованы люди, которые умеют работать не только руками, но и головой. Именно таких мастеров выпускают колледжи Подмосковья.

Реклама

«У нас 40 колледжей, и 29 из них участвуют в проекте „Профессионалитет“. Там за более короткий срок ребята попадают на производство, где под руководством наставника обретают практические навыки», — заявил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что именно к такому способу обучения призвали руководители предприятий и представители бизнеса. Для того чтобы обеспечить компании хорошими работниками, в Подмосковных колледжах дополнительно откроют 800 бюджетных мест на самые востребованные специальности. Будущие выпускники пополнят ряды качественных специалистов, которых сегодня сильно не хватает.

Абитуриенты смогут подать документы для поступления в подмосковный колледж «Энергия» без посещения учебного заведения в электронном виде. Прием начинается 20 июня. На обучение специалисты возьмут 1550 студентов.