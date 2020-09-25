Знания школьников Подмосковья оценят на международном исследовании PISA

Школьники пройдут проверку с 19 октября по 8 ноября. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборки Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что сейчас выбранные школы активно готовятся к началу теста. По словам Ирины Каклюгиной, «все должно пройти без сбоев».

Полученные результаты позволят нам оценить состояние системы образования региона, в том числе и способность школьников применять их знания в реальной жизни Ирина Каклюгина.

Год назад участие в международном исследовании приняли 300 учреждений Подмосковья.

Регион поднялся на семь позиций в международном рейтинге качества образования PISA. Теперь школы Московской области входят в топ-20 лучших в мире.