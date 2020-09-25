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    25 сентября 2020, 15:04

    Знания школьников Подмосковья оценят на международном исследовании PISA

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    Подмосковные школы традиционно станут участниками международного исследования PISA — это коснется 150 учреждений. Оценку знаний пройдут 15-летние ученики. Тестирование будет анонимным — результаты позволят определить уровень образования в регионе.
    Знания школьников Подмосковья оценят на международном исследовании PISA

    Школьники пройдут проверку с 19 октября по 8 ноября. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборки

    Ирина Каклюгина.

    Она уточнила, что сейчас выбранные школы активно готовятся к началу теста. По словам Ирины Каклюгиной, «все должно пройти без сбоев».

    Полученные результаты позволят нам оценить состояние системы образования региона, в том числе и способность школьников применять их знания в реальной жизни

    Ирина Каклюгина.

    Год назад участие в международном исследовании приняли 300 учреждений Подмосковья.

    Регион поднялся на семь позиций в международном рейтинге качества образования PISA. Теперь школы Московской области входят в топ-20 лучших в мире.

    Новости SMI.FM