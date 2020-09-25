25 сентября 2020, 15:04
Знания школьников Подмосковья оценят на международном исследовании PISA
Подмосковные школы традиционно станут участниками международного исследования PISA — это коснется 150 учреждений. Оценку знаний пройдут 15-летние ученики. Тестирование будет анонимным — результаты позволят определить уровень образования в регионе.
Школьники пройдут проверку с 19 октября по 8 ноября. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборкиИрина Каклюгина.
Она уточнила, что сейчас выбранные школы активно готовятся к началу теста. По словам Ирины Каклюгиной, «все должно пройти без сбоев».
Полученные результаты позволят нам оценить состояние системы образования региона, в том числе и способность школьников применять их знания в реальной жизниИрина Каклюгина.
Год назад участие в международном исследовании приняли 300 учреждений Подмосковья.
Регион поднялся на семь позиций в международном рейтинге качества образования PISA. Теперь школы Московской области входят в топ-20 лучших в мире.