Подмосковье попало в топ-20 международного рейтинга качества образования

В Подмосковье подвели итоги учебного года-2019/20. Регион поднялся на семь строчек в международном рейтинге качества образования PISA. Теперь школы Московской области входят в топ-20 лучших в мире. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина на заседании Мособлдумы.

Министр рассказала, что Подмосковье в 2019 году поднялось на семь строчек в международном рейтинге PISA. Он оценивает образовательные достижения школьников. Теперь школы Московской области занимают 19-е место. Для составления списка тестировали учащихся в возрасте 15 лет из 300 региональных школ.

Баллы начисляли по нескольким категориям. К примеру, по математической грамотности Подмосковье показало лучший результат, чем Португалия, Франция, Италия, США, Израиль. А по читательской грамотности обошло Германию, Францию, Швейцарию.

Ирина Каклюгина также назвала округа, в которых находятся 10 лучших школ региона: Раменский, Балашиха, Коломенский, Подольск, Химки, Королев, Орехово-Зуево, Шатура, Кашира.

Помимо этого, Московская область заняла четвертое место по количеству победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В этом году в регионе победил 91 ученик.

«Что касается ЕГЭ, то есть такой показатель, как количество детей, получивших 100 баллов. В прошлом году в Подмосковье их было 486, в этом — почти в два раза больше: 809. Также есть показатель 220 баллов за три предмета, так как именно с этими баллами ребенок может поступить на бюджет в 80% вузов страны. В Московской области в прошлом году таких было девять тысяч детей, а в этом — 10 тысяч. Также есть мультибалльники. В регионе их четыре. Они набрали максимальные 300 баллов с трех предметов. Вывод — мы качественно растем в сфере образования», — сказала Каклюгина.