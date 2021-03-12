Знание законов проверили у земельных инспекторов Подмосковья

Знание законов страны и практики контроля проверили у земельных инспекторов в Подмосковье. Тестирование прошли 47 специалистов из 16 городских округов.

Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, тестирование необходимо для проверки знаний инспекторов и качественного выполнения ими контроля за использованием земли.

Каждый год под проверку попадают земельные инспекторы округов, где плановые показатели по осмотрам не выполняют в полном объеме Наталья Адигамова.

В прошлом году проверка коснулась более чем 60 работников. Это помогает повышать уровень квалификации инспекторов.

Кроме того, в Московской области для них проводят семинары и выездные рабочие встречи, выдают методические материалы с памятками.

А министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что земельные инспекторы — это представители контрольных органов. Требуется максимальное понимание этой сферы деятельности.

«Для того чтобы правильно исполнять свои обязанности, каждый земельные инспекторы обязаны знать все нормативно-правовые аспекты работы и то, как их реализуют на практике», — уточнил Разин.

По словам Адигамовой, проверочный тест состоял из 25 вопросов на знание законодательства и административных тем. А тех, кто получил менее 50% правильных ответов, пригласят на пересдачу. Их результаты доведут до администраций городских округов.