Подмосковье 06 января 2023, 21:58 Знаменитую чудотворную икону Богородицы «Умягчение злых сердец» доставили в Серпухов

Читать 360tv в

Чудотворная мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» прибыла в Серпухов, она пробудет здесь до 7 января включительно. Поклониться знаменитой на весь мир иконе собрались в Кафедральном соборе Николы Белого в канун Рождества сотни верующих.

Реклама

Среди приглашенных гостей были глава Серпухова Сергей Никитенко и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Поклониться иконе приехали жители Москвы, Серпухова, Чехова, Подольска и других городов.

К собравшимся обратился благочинный Серпуховского церковного округа иерей Игорь Чабан.

«Дорогие братья и сестры, мы благодарим Бога, благодарим Царицу небесную, что она посетила своим присутствием наш славный град. Всем вам в канун праздника Рождества Христова желаю мира, добра, любви и уважения друг для друга. Будем молиться за святое Отечество наше, будем молиться за руководителей страны нашей, за тех людей, которые сегодня переживают и молятся вместе с нами, дабы Господь посетил мир и даровал нам уверенность в завтрашнем дне. Храни всех Господь», — сказал благочинный Серпуховского церковного округа иерей Игорь Чабан.

Образ Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» уже посетил многие епархии России, Белоруссии, Чехии, США, Австралии, Германии и других стран.

Ранее «360» рассказал, какие традиции связаны с Рождеством и какие из них соблюдают и по сей день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».