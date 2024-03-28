Эксклюзив 28 марта 2024, 01:53 «Знали, что это наше место». Директор компании из Австрии рассказал, почему выбрал для бизнеса ОЭЗ «Ступино квадрат» Резидент «Ступино квадрат» Коллер: ОЭЗ привлекла готовой инфраструктурой Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В особой экономической зоне «Ступино квадрат» работает производитель пищевых продуктов из Австрии. Технический директор компании «Арвалус» Йохен Коллер рассказал «360», почему компания выбрало именно это место для своего производства.

По словам Коллера, ОЭЗ «Ступино квадрат» привлекла инвесторов транспортной доступностью и готовой инфраструктурой.

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«Близость Москвы. Близость нашего офиса продаж в Москве. И там была готовая инфраструктура. Была дорога, электричество, вода, канализация. Это очень важно. <…> Но мы знали, что это наше место. И здесь можно строить наши производства», — рассказал бизнесмен.

Инвесторы не арендовали готовые производственные мощности, а создали собственное производство с нуля. По словам Коллера, у него уже был опыт строительства в России — бизнесмен живет здесь более 20 лет.

«В целом можно сказать, что у нас была успешная реализация этого проекта», — заявил Коллер.

Компания «Арвалус» производит хлебопекарные смеси и готовые хлебобулочные изделия. Свою продукцию она реализует не только в России, но и за рубежом.

По итогам прошлого года сразу две особые экономические зоны Подмосковья вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России. Площадка «Ступино Квадрат» показала лучший результат по блоку «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ».