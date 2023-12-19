Подмосковье 19 декабря 2023, 09:57 Две экономические зоны Подмосковья вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России 2023 года фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Особые экономические зоны «Дубна» и «Ступино Квадрат» вошли в число лидеров VII Национального рейтинга ОЭЗ 2023 года. Оценку подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития.

«Дубна» заняла второе место в рейтинге среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Эта подмосковная площадка уже несколько лет неизменно входит в число лучших по стране. Здесь работают 163 резидента, которые создали почти семь тысяч рабочих мест.

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Площадка «Ступино Квадрат» стала лидером рейтинга по блоку «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ». Эта особая экономическая зона показала самый лучший показатель по разделу в 2023 году. Здесь 14 резидентов и почти 1,5 тысячи рабочих мест.

«ОЭЗ — эффективный инвестиционный инструмент, который привлекает инвестиции, обеспечивает развитие технологий и промышленности, а также позволяет создавать новые рабочие места. Две подмосковные площадки абсолютно заслуженно стали лидерами рейтинга АКИТ», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Регион получает ощутимую финансовую отдачу в виде налоговых поступлений из ОЭЗ. Резиденты «Дубны» уже перечислили в бюджеты всех уровней 14,6 миллиарда рублей, резиденты «Ступино Квадрат» — миллиард. В дальнейшем эти суммы будут расти.

Сейчас в Подмосковье работают пять особых экономических зон. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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