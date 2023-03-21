Подмосковье 21 марта 2023, 04:20 Знаки отличия министра спорта Подмосковья получили чемпионки по рукопашному бою из Домодедова Наталия Надточая

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Спортсменки из Домодедова Мария Егорова и Екатерина Вальчук получили знаки отличия Министерства физической культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть» первой степени. Теперь они стали кавалерами трех степеней.

В прошлом году девушки победили в своих весовых категориях на международных соревнованиях по рукопашному бою в городе Бухара в Узбекистане. Спортсменки тренируются в секции рукопашного боя стадиона «Авангард» у Андрея Андреева.

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«Эта заслуженная награда спортсменов, и это командная работа. Я надеюсь, что и дальше в нашей секции будут появляться такие самородки», — сообщил Андреев.

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Девушки в спорте более 10 лет, тренируются два раза в день. Мария Егорова уже стала двукратной чемпионкой мира по универсальному бою, она побеждала и на чемпионатах России по рукопашному бою. В 2022 году Егорова получила звание мастера спорта международного класса.

«Женские бои более эмоциональные, на них хочется смотреть. Всегда достойные соперники», — пояснила спортсменка.

Сейчас девушки пробуют свои силы в воспитании детей. Под их началом тренируются ребята от четырех до шести лет.

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