Подмосковье 22 февраля 2023, 22:44 Более 5 тысяч человек посетили матч легенд хоккея с героями СВО из Подмосковья Товарищеский матч между легендами хоккея и героями СВО прошел в Балашихе

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Около пяти тысяч человек посетили товарищеский матч между легендами хоккея и героями спецоперации из Подмосковья, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Матч закончился ничьей — 11:11.

«Посмотрите на эту атмосферу. Легенды хоккея сыграли с бойцами дивизии Дзержинского. На арену в Балашихе пришли пять тысяч человек — военнослужащие, семьи военных, мобилизованных и жители города. Спасибо всем за настрой!» — написал Воробьев.

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За звездную команду выступали Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко, Андрей Николишин, Илья Горохов, Алексей Горшков и футболист Роман Широков. Капитаном стал Вячеслав Фетисов.

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Один из участников команды героев командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов выразил уверенность, что боевое настроение, созданное игрой, передастся тем, кто сейчас находится на фронте.

«Впечатления самые классные. Ребята все довольны. Посмотрите на эти довольные лица! Самое главное, что сегодня мы доставили праздник как дзержинцам, так и жителям Балашихи, ну и, конечно, тем ребятам, которые сейчас находятся в районе специальной военной операции. Сегодня их семьи находятся здесь. И, конечно, та энергетика, которую получили дети и жены, она передастся ребятам. И они будут выполнять задачи, как и положено, на отлично», — сказал Кузнецов.

Матч «Герои Подмосковья vs. Легенды хоккея» приурочили ко Дню защитника Отечества и к серии игр регионального проекта «Выходи во двор».