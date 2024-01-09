Подмосковье 09 января 2024, 14:02 «Знаем проблемы и как их решить». Главы Талдома и Химок — о коммунальных авариях в праздники Глава Химок Волошин: коммунальные проблемы в праздники решали в срок РИА «Новости»

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Главы Талдома и Химок на заседании доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о коммунальных проблемах, возникших в новогодние праздники. Глава Талдома Юрий Крупенин отметил, что важно выстроить коммуникацию с людьми, отрабатывать их обращения.

«Мы устраняем последствия, общаемся с людьми, работаем по всем обращениям. Сейчас у меня бригада из 12 человек работает, 34 заявки уже устранили. Без коммуникации получим вал, который нас сметет», — подчеркнул Крупенин.

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По словам главы Химок Дмитрия Волошина, в городском округе в праздники произошло 15 отключений коммунальных услуг в 38 многоэтажках. Проблема затронула 17 тысяч человек.

«Все случаи отработали в нормативный срок — менее восьми часов, за исключением одной большой аварии: там работали 12 часов. Это связано с тем, что авария произошла на территории парковки и мы ликвидировали транспорт», — пояснил Волошин.

На 9 января заниженные параметры отопления остаются в семи химкинских домах.

«Знаем проблемы и как их решить. <…> Даже после того, как нам докладывают о решении, мы все равно делаем обходы по квартирам. Беспокоили жильцов в праздники, замеряли батареи и полы, чтобы убедиться, что в квартирах тепло», — признался он.

На заседании с зампредами Андрей Воробьев призвал глав городских округов Московской области не скрывать от него коммунальные проблемы, отметив, что умалчивание в данном случае опасно.