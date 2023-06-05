Подмосковье 05 июня 2023, 13:59 Свыше 20 мостов отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

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В Подмосковье свыше 1,3 тысячи мостов — 24 из них отремонтируют в этом году, рассказала заместитель председателя областного правительства Анна Кротова. Среди них, например, путепровод в Егорьевске и мост через реку Осетр в Серебряных Прудах.

По ее словам, камеры фото- и видеофиксации отметили увеличение количества сверхтяжелой техники на дорогах, что становится одной из причин повышенного износа дорог.

За последние три года отремонтировали 85 мостов, на текущий год запланировали еще 24 моста. Анна Кротова

Она добавила, что в этом году выявили три моста, которые требуют незамедлительного ремонта.

«Один из самых загруженных участков — „головной“ участок Новорижского шоссе в Красногорске. Длина моста — 350 метров, он был построен в 1994 году. Интенсивность движения — 202 тысячи автомобилей в сутки», — сообщила Анна Кротова.

Ремонт моста начался в мае — из-за этого временно перекрыли движение по одной полосе на обоих направлениях. Открыть движение в сторону области планируют до 31 июля, а в сторону Москвы — до 15 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить ремонт дорог и мостов.

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