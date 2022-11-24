Подмосковье 24 ноября 2022, 16:40 Зимние программы начались в клубах проекта «Активное долголетие» в Подмосковье

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Проект «Активное долголетие» перешел с осеннего на зимний сезон. Теперь его участники займутся зимними видами досуга, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Осенью самыми популярными активностями клуба были экскурсии и спорт. Программы посетили свыше 66 тысяч человек.

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«Зимний сезон проекта будет ярким! Участников ждут катания на собачьих упряжках, коньках и лыжах, керлинг, новогодние экскурсии и многое другое», — рассказала министр.

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Участниками проекта могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, проживающие в Подмосковье. Записаться на занятия можно онлайн.

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