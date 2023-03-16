Подмосковье 16 марта 2023, 19:11 Вопросы в сфере ЖКХ обсудили на первом в этом году муниципальном форуме «Управдом» в Ликино-Дулеве пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В Ликино-Дулеве провели первый в этом году муниципальный форум «Управдом». Активисты обсудили с представителями администрации и управляющих компаний актуальные вопросы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

На встрече обсудили вопросы организации теплоснабжения, планы ремонтов системы водоснабжения и водоотведения, содержания дворов.

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«Подобные мероприятия очень важны для нашей отрасли. Управдома — это люди, которые хорошо знают, что волнует жителей в их домах, какие конкретно вопросы в сфере ЖКХ стоят на повестке в каждом муниципалитете», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Он уточнил, что встречи помогают получить обратную связь от жителей. Это позволяет выстроить работу ведомства в соответствии с запросами людей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что н и одного округа Подмосковья не осталось в красной зоне рейтинга по качеству питьевой воды.

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