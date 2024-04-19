Подмосковье 19 апреля 2024, 17:43 ЖК «Московский» достроят в Сергиевом Посаде к 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области сообщил о старте продаж в новом жилом комплексе «Московский». Его возводят на Фабричной улице в Сергиевом Посаде.

Дом будет 18-этажным, жилая площадь составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Все четыре подъезда оборудуют пандусами для инвалидов.

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На территории ЖК «Московский» запланировано обустроить одну спортивную и три детских площадки. Также предусмотрена парковка на 15 мест.

Сейчас строительная готовность объекта составляет около 10%. Котлован уже готов, ведутся работы по устройству фундамента. Завершение работ намечено на второй квартал 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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