Подмосковье 09 февраля 2024, 17:02 Андрей Воробьев: свыше 4 тысяч жилых домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба губернатора Московской области

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Свыше четырех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов. Кроме того, в 1020 зданиях обновят системы газоснабжения, а в 860 — внутренние коммуникации, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что в Московской области реализуют масштабную программу капитального ремонта домов. В нее вошли более 44 тысяч объектов, из которых около 17 тысяч уже привели в порядок. За 10 лет условия жизни улучшили для 3,5 миллиона человек.

Мы считаем, что комфортными и удобными для жизни должны быть не только новостройки, поэтому реализуем в Подмосковье самую большую по стране программу капремонта жилья. Андрей Воробьев

Одно из главных направлений капитального ремонта — обновление лифтов. Так, в подмосковных домах уже заменили около 13 тысяч систем, а в этом году установят еще 540 новых.

На смену старым лифтам приходят современные и комфортные кабины с антивандальными свойствами и умными датчиками. Почти все комплектующие для них производят в Подмосковье на Щербинском и Серпуховском заводах, а также в компании «Евролифтмаш» в Лыткарине.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Особое внимание во время капремонта также уделяют модернизации системы газоснабжения. С 2016 года их обновили в двух тысячах домах, а с 2022-го в квартирах обязательно устанавливают датчики загазованности.

Также за 10 лет в порядок привели более 9,5 тысячи крыш и около четырех тысяч фасадов.

«Мы применяем комплексный подход — не просто обновляем фасад или латаем кровлю, но и сразу занимаемся подъездом, благоустраиваем дворовую территорию. Так и перемены заметнее, и жителям не приходится повторно терпеть неудобства из-за стройки», — сказал Воробьев.

Узнать, какие дома включили в программу, можно на специальной карте по ссылке.

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