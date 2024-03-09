Подмосковье 09 марта 2024, 15:08 Жительницы Воскресенска получили тюльпаны к 8 Марта от главы округа Алексея Малкина Unsplash

Читать 360tv в

Восьмого марта глава городского округа Алексей Малкин поздравил местных жительниц с праздником. Вместе с сотрудниками администрации они поздравляли прохожих женщин на улице и дарили им букеты тюльпанов.

Более 300 букетов тюльпанов подняли настроения тем, кто в этот день спешил на работу, в гости и просто прогуливался по городу.

Реклама

«С заместителями посовещались и подумали, как сделать праздничное настроение, решили купить цветы и поздравить наших женщин с праздником 8 марта! Мы каждую женщину, которую встречаем, поздравляем желаем счастья, весны, улыбок», — прокомментировал глава Воскресенска Алексей Малкин.

Женщины, девушки, девочки цветам были очень рады, благодарили и желали всего хорошего в ответ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».