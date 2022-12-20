Подмосковье 20 декабря 2022, 23:15 Жительнице Одинцова помогли решить проблемы со здоровьем благодаря обращению к омбудсмену Подмосковья

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Омбудсмен Московской области Ирина Фаевская помогла жительнице Одинцова, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. С просьбой помочь к омбудсмену обратилась соседка женщины.

Она рассказала, что ее соседка живет с сыном, который ведет асоциальный образ жизни и грубо с ней обращается, из-за чего у нее сильно пострадало здоровье.

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По поручению Ирины Фаевской, с женщиной встретились сотрудники аппарата. Выяснилось, что пострадавшая нуждается в экстренной медпомощи, в установлении инвалидности и социальной помощи.

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«В течение нескольких дней женщина была госпитализирована, ей провели сложную операцию, а также установили группу инвалидности. Сейчас ей нужен особый уход, поэтому мы проработали этот вопрос с Министерством социального развития региона. Пострадавшая будет восстанавливаться в одном из стационарных социальных учреждений», — сообщила Ирина Фаевская.

Омбудсмен добавила, что также был отправлен запрос в полицию о необходимости провести проверку противоправных действий сына пострадавшей.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что жители региона смогут сделать подарки сиротам из Донбасса.

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