Важное 15 декабря 2022, 10:47 Жители Подмосковья смогут сделать подарки сиротам из Донбасса — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья: жители Подмосковья смогут сделать подарки сиротам из Донбасса Телеканал «360»

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Любой житель Подмосковья сможет сделать подарок сиротам из присоединенных к России регионов, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik. Для этого работает специальная функция на портале «Добродел».

«У нас в Подмосковье детских домов нет, а вот на новых территориях мы увидели 1,2 тысячи детишек, которые живут в детских домах. Всем им через портал „Добродел“ каждый из нас, жителей Подмосковья, может сделать подарки», — подчеркнул губернатор.

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Речь идет о благотворительной акции «Стань Дедом Морозом!», которая традиционно стартовала в Подмосковье в декабре.

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Чтобы исполнить мечту ребенка, нуждающегося в этом, достаточно открыть портал «Добродел» и нажать на баннер «Стань Дедом Морозом!». На сайте отобразятся анкеты детей, в которых они поделились заветными мечтами.

Акция продлится до 20 декабря. Подготовленные подарки доставят детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они порадуют сирот в новогоднюю ночь.