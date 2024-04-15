15 апреля 2024, 21:06
Жительница Воскресенска продолжила семейную династию работников завода «Фетр»
Работница воскресенского завода «Фетр», Оксана Трушкова, трудится на производстве 15 лет. Она рассказала, что на этом же предприятии работали ее мама, папа, бабушка и дедушка.
Одно из старейших предприятий Воскресенска отличается не только своей историей и вкладом в создание рабочих мест в регионе, которых насчитывается 170, но и уникальной традицией продолжения семейных династий среди своих сотрудников. Оксана Трушкова, заместитель главного бухгалтера, является ярким примером этой традиции, отмечая 15-летие своей работы на заводе.
Реклама
«В этом году уже 15 лет, как я здесь работаю. Я уже третье поколение, которое работает на данном предприятии. Здесь работали мои бабушка и дедушка, мои родители. Мама вообще была, так скажем, в передовицах. Ей очень нравилось шить шляпы, бабушка была бригадиром и много лет здесь отработала. Моя работа заключается в проверке всех документов, сдаче отчетов. Коллектив у нас очень хороший, дружный. Руководство нас всегда поддерживает, помогает», — рассказала заместитель главного бухгалтера Оксана Трушкова.
Главным качеством работника она отметила необходимость постоянно развиваться в своей профессии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Семья
Заводы
Воскресенск
Реклама
Реклама