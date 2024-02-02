Важное 02 февраля 2024, 16:34 Проекты импортозамещения принесут Подмосковью 26 тысяч рабочих мест — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: Подмосковье запустит около 280 проектов импортозамещения Фото: завод «Меттойл» в Сергиевом Посаде

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Подмосковье планирует реализовать около 280 проектов импортозамещения. Они принесут свыше 26 тысяч новых рабочих мест. Уже запустили 77 проектов, остальные — в работе. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что каждый инвестор получает целый комплекс мер поддержки, чтобы успешно открыть производство.

«Предприятия Подмосковья вносят свою лепту в стратегическую задачу по замещению импорта. Это и рабочие места, и технологии, которые важны для страны. В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом — 56, в планах — еще почти 200», — подчеркнул Воробьев.

Фото: Коломенский завод Фото: Коломенский завод Фото: Коломенский завод Фото: Коломенский завод Фото: Коломенский завод Фото: Коломенский завод Фото: Коломенский завод Фото: Коломенский завод

Многие направления импортозамещения уникальны для региона. Среди них, например, производство двигателей в Коломне и лифтов — в Серпухове.

Чтобы держать такой высокий темп, мы стараемся сопровождать инвесторов в комфортном режиме и предлагать максимально выгодные условия. Бизнес, приходя к нам в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс мер поддержки. Андрей Воробьев

Речь идет не только о федеральных, но и о региональных льготах: промышленная ипотека, комфортные займы от Фонда развития промышленности, земля за один рубль, субсидии и не только.

Фото: завод «Тонар» Фото: завод «Тонар» Фото: завод «Тонар» Фото: завод «Тонар» Фото: завод «Тонар» Фото: завод «Тонар»

«Все это позволяет запускать производства — от фармацевтики и медицинских изделий до пищевой промышленности и отрасли машиностроения», — заключил Андрей Воробьев.

Все о льготах для предприятий, инвесторов и новых проектах импортозамещения можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.

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