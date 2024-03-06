Подмосковье 06 марта 2024, 10:26 Жительница Воскресенска Надежда Лаврентьева рассказала о 40-летнем опыте работы электросварщиком Телеканал «360»

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Надежда Лаврентьева из Воскресенска более 40 лет работает электросварщиком. Женщина не представляет себе жизнь без любимой работы.

Надежда — единственная женщина-электросварщик в рабочем коллективе воскресенского филиала «Газпром теплоэнерго МО».

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«Нравится мне моя специальность, нравится моя профессия. <…> Ребята добродушные, отзывчивые, всегда помогут, если надо. Мне легко с ними. Хороший коллектив у нас подобрался из рабочих, мастеров, начальников», — поделилась Надежда Лаврентьева.

Надежде доверяют всегда самые сложные и срочные работы. Так, в январе она участвовала в монтаже и установке передвижных блочно-модульных котельных в микрорайоне Цемгигант. За добросовестный труд на областном уровне ее отметили почетными грамотами.

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