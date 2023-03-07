Подмосковье 07 марта 2023, 20:58 Жительниц Истры поздравили с 8 Марта

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Представительниц прекрасного пола поздравили с Международным женским днем в Истре. В качестве подарка в Истринском драматическом театре подготовили спектакль «Пиковая дама».

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«Отдельно обращаюсь к женам наших мобилизованных, знаю по себе, что само ожидание терзает, но важно, чтобы были душевные силы. Поэтому сил вам, дорогие мои, потому что именно эти силы нужны вашим мужьям на передовой», — глава Истры Татьяны Витушева.

В зале собрались самые активные женщины, которые занимаются важной общественной работой.

«На „Пиковую даму“ билеты сложно достать даже в нашем театре. У нас уникальный театр, и постановки более современные», — рассказала педагог центра «Ровесник» Татьяна Уланова.

Артисты два часа погружали зрителей в мистическую историю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил вдову погибшего участника СВО Яну Урубкову за помощь семьям, чьи отцы, мужья, сыновья находятся на передовой. Она возглавила Центр поддержки семей военнослужащих в Истре.

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